Что известно к этому часу о взрыве в ресторане Balzi Rossi в центре Москвы

Взрыв в ресторане на Кудринской площади: что известно к этому часу Что известно к этому часу о взрыве в ресторане Balzi Rossi в центре Москвы

Москва1 авг Вести.Самодельное взрывное устройство сдетонировало в ресторане Balzi Rossi на Кудринской площади столицы, три человека погибли, 21 получил ранения, сообщили в Информационном центре Национального антитеррористического комитета (НАК).

В источнике сообщили, что при взрыве погибла женщина, которая пыталась пронести внутрь самодельную бомбу, а также остановивший ее охранник и один из посетителей.

На месте работают следователи и криминалисты СКР.

Проведение Ночного велофестиваля отменено, сообщили в Дептрансе столицы. Также был перекрыты для движения автомобилей съезды с внешней стороны Садового кольца на Баррикадную улицу и в Кудринский переулок, с Конюшковской улицы на Баррикадную улицу в сторону Садового кольца и в Малый Конюшковский переулок. Позже движение восстановили.

Ближайшие станции метро "Краснопресненская" и "Баррикадная" работают в штатном режиме.

Взрыв в ресторане Balzi Rossi произошел вечером 1 августа. По сообщению на сайте ресторана, заведение было закрыто на банкет.