Москва1 авгВести.Движение транспорта открыто на всем протяжении Садового кольца в Москве после взрыва в ресторане на Кудринской площади. Об этом сообщили в столичном дептрансе.
Ограничения вводились на съезде с внешней стороны Садового кольца на Баррикадную, съезде с внешней стороны Садового кольца в Кудринский переулок. Также был перекрыт съезд с Конюшковской улицы на Баррикадную улицу в сторону Садового кольца, а также с Конюшковской улицы в Малый Конюшковский переулок.
Ранее в дептрансе сообщили об отмене Ночного велофестиваля. О новой дате его проведения станет известно позже.