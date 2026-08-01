Движение на Садовом кольце в Москве открыто Дептранс Москвы: движение на Садовом кольце открыто

Москва1 авг Вести.Движение транспорта открыто на всем протяжении Садового кольца в Москве после взрыва в ресторане на Кудринской площади. Об этом сообщили в столичном дептрансе.

Ограничения вводились на съезде с внешней стороны Садового кольца на Баррикадную, съезде с внешней стороны Садового кольца в Кудринский переулок. Также был перекрыт съезд с Конюшковской улицы на Баррикадную улицу в сторону Садового кольца, а также с Конюшковской улицы в Малый Конюшковский переулок.

Ранее в дептрансе сообщили об отмене Ночного велофестиваля. О новой дате его проведения станет известно позже.