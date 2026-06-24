В Москве сняли все ограничения движения В Москве сняли все ограничения движения

Москва24 июн Вести.Все временные ограничения движения в Москве, которые вводились в течение дня 24 июня, сняты, сообщает в своем Telegram-канале столичный Дептранс.

Открыто, в частности, движение по центральным улицам города, мостам и набережным, на Садовом кольце и съездах с него.

Кроме того, можно беспрепятственно пользоваться съездами с МКАД, ТТК и МСД в районе Волгоградского проспекта, а также съездом с ТТК на Ленинградский проспект. Без ограничений можно проехать также по самому Ленинградскому проспекту.