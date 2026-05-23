В Москве сняли основные ограничения на движение после полумарафона "Забег.РФ"

Москва23 мая Вести.В Москве сняты основные ограничения на движение автотранспорта после проведения полумарафона "Забег.РФ". Об этом сообщает Департамент транспорта.

В субботу, 23 мая, в центре столицы прошел массовый забег, по итогам которого стало известно о двух случаях ухудшения состояния спортсменов. Один из них пережил клиническую смерть.

Тем не менее, сохраняются временные перекрытия. Они остались на площади Васильевский Спуск, на Москворецкой улице, Большом Москворецком мосту, на улице Варварка и в проезде от улицы Ильинка до улицы Варварка.