Москва24 июнВести.Все временные ограничения движения в центре и на юго-востоке Москвы сняты. Об этом сообщил в Telegram-канале столичный дептранс.
Ранее было возобновлено движение на Тверской улице, а также на Кремлевской, Пречистенской, Москворецкой, Устьинской, Подгорской и Берниковской набережных.
Все временные перекрытия в центре и на юго-востоке города сняты. Движение открытоговорится в сообщении дептранса
Уточняется, что ограничения сняты на Большом каменном мосту, на съезде с внешней и внутренней сторон МКАД на Новорязанское шоссе, на Волгоградском проспекте, на съезде с внешней и внутренней сторон ТТК на Волгоградский проспект, а также на съезде с МВД на Волгоградский проспект при движении в область.