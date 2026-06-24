В центре и на юго-востоке Москвы сняли все временные ограничения движения

Все ограничения движения в центре и на юго-востоке Москвы сняты В центре и на юго-востоке Москвы сняли все временные ограничения движения

Москва24 июн Вести.Все временные ограничения движения в центре и на юго-востоке Москвы сняты. Об этом сообщил в Telegram-канале столичный дептранс.

Ранее было возобновлено движение на Тверской улице, а также на Кремлевской, Пречистенской, Москворецкой, Устьинской, Подгорской и Берниковской набережных.

Все временные перекрытия в центре и на юго-востоке города сняты. Движение открыто говорится в сообщении дептранса

Уточняется, что ограничения сняты на Большом каменном мосту, на съезде с внешней и внутренней сторон МКАД на Новорязанское шоссе, на Волгоградском проспекте, на съезде с внешней и внутренней сторон ТТК на Волгоградский проспект, а также на съезде с МВД на Волгоградский проспект при движении в область.