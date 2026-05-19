Восстановлено движение транспорта на выезде из Ярославля в сторону Москвы

Движение транспорта на выезде из Ярославля в сторону Москвы восстановлено Восстановлено движение транспорта на выезде из Ярославля в сторону Москвы

Москва19 мая Вести.Восстановлено движение транспорта на выезде из Ярославля в сторону Москвы, также в Ярославле снято перекрытие перекрестка Московского проспекта с Юго-Западной окружной дорогой. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Евраев.

Ярославль и Ярославская область подверглись массированной вражеской атаке утром 19 мая. В целях безопасности было перекрыто движение транспорта на выезде из Ярославля в сторону Москвы.

Большинство беспилотников были сбиты, но произошло попадание в промышленный объект. Возгорание ликвидируют специальные службы. Пострадавших нет… Движение транспорта … восстановлено написал Евраев в своем канале в мессенджере MAX

Работа подразделений Министерства обороны РФ и силовых ведомств по обеспечению безопасности продолжается. В регионе сохраняется режим "Беспилотная опасность".