Москва19 маяВести.Восстановлено движение транспорта на выезде из Ярославля в сторону Москвы, также в Ярославле снято перекрытие перекрестка Московского проспекта с Юго-Западной окружной дорогой. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Евраев.
Ярославль и Ярославская область подверглись массированной вражеской атаке утром 19 мая. В целях безопасности было перекрыто движение транспорта на выезде из Ярославля в сторону Москвы.
Большинство беспилотников были сбиты, но произошло попадание в промышленный объект. Возгорание ликвидируют специальные службы. Пострадавших нет… Движение транспорта … восстановленонаписал Евраев в своем канале в мессенджере MAX
Работа подразделений Министерства обороны РФ и силовых ведомств по обеспечению безопасности продолжается. В регионе сохраняется режим "Беспилотная опасность".