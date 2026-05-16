Москва16 маяВести.В Дептрансе Москвы сообщили, что движение транспорта по внутренней стороне Садового кольца возобновлено.
В первой половине дня 16 мая оно было ограничено в связи с проведением забега "Легкоатлетическая эстафета по Садовому кольцу".
При этом Дептранс напоминает, что сегодня с 12.50 в связи с проведением Московского мотофестиваля будет временно закрыта внешняя сторона Садового кольца. Автомобилистов проинформировали, что движение возобновят по мере прохождения мотоколонны.