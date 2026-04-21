Дептранс: движение на Садовом кольце в Москве, где произошло ДТП, восстановлено

Москва21 апр Вести.Проезд по внешней стороне Садового кольце в районе Садовой-Черногрязской улицы, где ранее произошло ДТП с участием нескольких автомобилей, снова возможен, сообщила пресс-служба Дептранса Москвы в Telegram-канале.

Инцидент произошел в районе дома №13 по Садовой-Черногрязской около 23.20 в понедельник, 20 апреля. Водитель автомобиля BMW совершил столкновение с велосипедистом с последующим наездом на место производства ремонтных работ и еще четырьмя транспортными средствами. В результате аварии велосипедист скончался, а водитель и пассажир BMW доставлены в медицинские учреждения с травмами различной степени тяжести.

Движение в районе ДТП было затруднено.