В Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства аварии в центре Москвы Сотрудники ГАИ устанавливают обстоятельства ДТП на Садовом кольце в Москве

Москва21 апр Вести.Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства аварии с несколькими автомобилями, произошедшей накануне поздно вечером в центре Москвы, сообщила пресс-служба Управления Госавтоинспекции ГУ МВД России по г. Москве в мессенджере МАХ.

Инцидент произошел в районе дома №13 по Садовой-Черногрязской.

... водитель автомобиля BMW совершил столкновение с велосипедистом с последующим наездом на место производства ремонтных работ и еще четырьмя транспортными средствами. В результате аварии велосипедист скончался, а водитель и пассажир BMW доставлены в медицинские учреждения с травмами различной степени тяжести отметили в сообщении

На месте происшествия работают сотрудники ведомства, а также следственно-оперативная группа.

Ранее сообщалось, что авария произошла 20 апреля около 23.20. Автомобиль BMW выехал на встречную полосу и столкнулся с несколькими машинами, а также сбил мужчину на электровелосипеде. Движение в районе ДТП затруднено.