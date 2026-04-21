Дептранс Москвы: движение затруднено на Садовом кольце, где произошло ДТП

Москва21 апр Вести.Движение на Садовом кольце в районе Садовой-Черногрязской улицы, где произошла авария с участием нескольких автомобилей, затруднено, сообщила пресс-служба столичного Дептранса в Telegram-канале.

На внешней стороне Садового кольца в районе Садовой-Черногрязской улицы произошло ДТП с участием нескольких автомобилей… Движение в районе ДТП затруднено написали в департаменте

Там также уточнили, что по внешней стороне Садового кольца возможно проехать только по одной полосе, движение по внутренней стороне перекрыто: проезд возможен по полосе встречного движения. Водителей просят выбирать пути объезда.

По словам пресс-службы Дептранса, обстоятельства ДТП и информация о пострадавших уточняются. Однако ранее Telegram-канал SHOT сообщил минимум об одном погибшем.