Москва4 июнВести.Дорожно-транспортное происшествие в центре Москвы произошло днем 4 июня. Его участниками стали несколько автомобилей, сообщает Департамент транспорта.
В результате столкновения в месте происшествия затруднено движение.
На Большой Сухаревской площади в районе дома номер 9 произошло ДТП с несколькими автомобиляминаписано в канале Дептранса в мессенджере MAX
В настоящее время на месте ДТП работают оперативные службы города. Также устанавливаются обстоятельства происшествия и информация о пострадавших.