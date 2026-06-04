В центре Москвы произошло ДТП с участием нескольких автомобилей

На Большой Сухаревской площади в Москве произошло массовое ДТП В центре Москвы произошло ДТП с участием нескольких автомобилей

Москва4 июн Вести.Дорожно-транспортное происшествие в центре Москвы произошло днем 4 июня. Его участниками стали несколько автомобилей, сообщает Департамент транспорта.

В результате столкновения в месте происшествия затруднено движение.

На Большой Сухаревской площади в районе дома номер 9 произошло ДТП с несколькими автомобилями написано в канале Дептранса в мессенджере MAX

В настоящее время на месте ДТП работают оперативные службы города. Также устанавливаются обстоятельства происшествия и информация о пострадавших.