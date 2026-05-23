Москва23 маяВести.В рамках московского полумарафона один из его участников пережил клиническую смерть. Об этом сообщает Telegram-канал 112.
По информации источника, инцидент произошел на Китайгородском проезде. Во время забега плохо стало 37-летнему мужчине – он упал на асфальт без признаков жизни.
Дежурившие на спортивном мероприятии бригады скорой медицинской помощи зафиксировали клиническую смерть. Медикам удалось реабилитировать спортсмена.
После этого бегуна доставили в медицинское учреждение.
Ранее сообщалось о том, что в рамках того же полумарафона в Москве еще один участник потерял сознание, он был госпитализирован.