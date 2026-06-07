Мотоциклист сбил пешехода на Страстном бульваре в Москве

В Москве водитель мотоцикла сбил мужчину, перебегавшего на красный Мотоциклист сбил пешехода на Страстном бульваре в Москве

Москва7 июн Вести.На Страстном бульваре в Москве мотоциклист сбил мужчину. Обоих доставили в больницу. Об этом сообщает РЕН ТВ.

ДТП произошло ночью 7 июня, в воскресенье. По словам очевидцев, пешеход выбежал на проезжую часть на запрещающий сигнал светофора.

Предварительно, байкер тронулся на зеленый сигнал светофора, а пешеход в это время побежал на красный. Мотоцикл сбил мужчину — и водитель, и пешеход доставлены в больницу говорится в Telegram-канале СМИ

Отмечается, что на место ДТП прибыл пожарный расчет, мотоцикл залили пеной во избежание возгорания.