Мотоциклист госпитализирован после ДТП с авто на Фрунзенской набережной в Москве

Мотоциклист пострадал в ДТП с автомобилем на Фрунзенской набережной в Москве Мотоциклист госпитализирован после ДТП с авто на Фрунзенской набережной в Москве

Москва3 июн Вести.Водитель мотоцикла BMW госпитализирован после столкновения с автомобилем на Фрунзенской набережной в Москве. Об этом сообщила столичная прокуратура.

Водитель Kia при повороте налево не предоставил преимущество в движении следовавшему во встречном направлении мотоциклу BMW и совершил с ним столкновение.

В результате пострадал водитель мотоцикла. Он госпитализирован… Прокуратура Центрального административного округа контролирует ход процессуальной проверки по факту ДТП говорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере МАХ

Несколько часов назад экс-полузащитник сборной России и московского "Спартака" Федор Кудряшов на мотоцикле столкнулся с машиной скорой помощи на Кутузовском проспекте в Москве. Спортсмена госпитализировали.