Мотоциклист пострадал в ДТП в Оренбурге Полиция устанавливает обстоятельства ДТП с участием мотоцикла в Оренбурге

Москва20 апр Вести.Инспекторы устанавливают причины и обстоятельства ДТП в Оренбурге, в результате которого пострадал мотоциклист, сообщается в MAX-канале регионального управления МВД.

Предварительно установлено, что напротив дома №53 на улице Ленинской на регулируемом перекрестке 31-летняя женщина-водитель легкового автомобиля ехала на разрешающий сигнал светофора. Но при повороте налево не уступила дорогу и столкнулась с мотоциклом, который ехал по встречной полосе.

В результате ДТП 35-летний водитель мотоцикла с различными травмами госпитализирован отмечается в сообщении

