Москва19 июнВести.В Большом Купавенском проезде в Москве произошло ДТП с участием отечественной легковушки и мотоцикла. В результате столкновения байкер получил смертельные травмы. Об этом сообщает Госавтоинспекция российской столицы.
Предварительно, виновником стал водитель Lada.
Водитель автомобиля Lada при повороте налево не убедился в безопасности маневра и совершил столкновение с мотоциклистом. В результате дорожной аварии водитель мотоцикла скончалсяговорится в сообщении ведомства в мессенджере MAX
На месте работают правоохранители. Детали и все обстоятельства случившегося устанавливаются.