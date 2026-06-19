Мотоциклист погиб в ДТП на востоке Москвы

В ДТП в Большом Купавенском проезде в Москве погиб мотоциклист Мотоциклист погиб в ДТП на востоке Москвы

Москва19 июн Вести.В Большом Купавенском проезде в Москве произошло ДТП с участием отечественной легковушки и мотоцикла. В результате столкновения байкер получил смертельные травмы. Об этом сообщает Госавтоинспекция российской столицы.

Предварительно, виновником стал водитель Lada.

Водитель автомобиля Lada при повороте налево не убедился в безопасности маневра и совершил столкновение с мотоциклистом. В результате дорожной аварии водитель мотоцикла скончался говорится в сообщении ведомства в мессенджере MAX

На месте работают правоохранители. Детали и все обстоятельства случившегося устанавливаются.