Москва27 июлВести.Утром. 27 июля, в подмосковной Балашихе произошло ДТП с участием мотоцикла. Об этом сообщает Главное управление МВД России по Московской области.
По предварительной информации, возле одного из домов, расположенных на улице 40 лет Победы, произошло столкновение автомобиля марки "Белджи" и мотоцикла марки "Харли-Дэвидсон"уточняется в сообщении
29-летний мотоциклист погиб на месте, водитель автомобиля госпитализирован с телесными повреждениями.
Сотрудники Госавтоинспекции выясняют обстоятельства произошедшего.