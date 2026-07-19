В ДТП в Московской области погиб сотрудник ГАИ на мотоцикле

В Подмосковье в результате ДТП погиб сотрудник ГАИ В ДТП в Московской области погиб сотрудник ГАИ на мотоцикле

Москва19 июл Вести.В Подмосковье в результате дорожно-транспортного происшествия погиб сотрудник Госавтоинспекции. Об этом сообщает ГУ МВД РФ по Московской области. ДТП произошло днем 18 июля. На 7-м км автодороги Шебанцево — Голубино — Глотаево иномарка под управлением 54-летнего водителя столкнулась со служебным мотоциклом.

В результате ДТП травмы, несовместимые с жизнью, получил 33-летний инспектор ДПС, находившийся при исполнении служебных обязанностей отметили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Московской области в МАХ

Погибший — лейтенант, служивший в полиции с 2019 года. В МВД выразили соболезнование родным и близким, а также пообещали оказать всю необходимую помощь семье погибшего сотрудника.