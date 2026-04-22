Москва22 апр Вести.Полицейского, устроившего пьяное ДТП с погибшим на трассе М-5 "Урал" в Подмосковье, уволили из органов. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.

Фигурант был помощником оперативного дежурного МУ МВД России "Раменское". По версии следствия, 19 апреля он сел за руль в состоянии алкогольного опьянения и врезался в автомобиль, следующий в попутном направлении. В результате смертельные травмы получил один из пассажиров его машины.

Руководством МУ МВД по данному факту проведена служебная проверка. Сотрудник уволен из органов внутренних дел по отрицательным основаниям и понесет наказание в установленном законом порядке говорится в Telegram-канале ведомства

Мужчине предъявлено обвинение, его отправили под домашний арест.