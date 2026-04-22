В Подмосковье полицейского отправили под домашний арест по делу о пьяном ДТП Устроившего пьяное ДТП полицейского отправили под домашний арест в Подмосковье

Москва22 апр Вести.В Подмосковье полицейского, устроившего смертельное ДТП в состоянии алкогольного опьянения, отправили под домашний арест. Об этом сообщает ГСУ СК России по региону.

Фигурант – помощник оперативного дежурного МУ МВД России "Раменское". По версии следствия, рано утром 19 апреля на трассе М-5 "Урал" он сел за руль в нетрезвом виде и врезался в машину, которая двигалась в попутном направлении. В результате один пассажир его авто скончался.

Следствие ходатайствовало перед судом об аресте обвиняемого. По решению суда в отношении него избрана мера пресечения в виде домашнего ареста говорится в сообщении ведомства в мессенджере MAX

Полицейскому предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренном п. "а" ч. 4 ст. 264 УК РФ.