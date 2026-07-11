Москва11 июлВести.В Подмосковье на Московском малом кольце произошла авария со смертельным исходом, сообщает "Российская газета".
По предварительным данным, в Пушкинском городском округе на 67-м километре трассы А-107 водитель такси по неустановленным причинам выехал на встречную полосу, где столкнулся с иномаркой Jaguar.
В результате сильнейшего удара водитель такси получил травмы, несовместимые с жизнью, и скончался на месте до прибытия медиковсказано в публикации
Состояние водителя Jaguar уточняется. Информация о ДТП пока официально не подтверждена.
В настоящее время на месте трагедии работают экстренные службы и сотрудники ГАИ.