На Московском малом кольце произошло смертельное ДТП с участием такси и Jaguar

В Подмосковье водитель такси столкнулся с автомобилем Jaguar На Московском малом кольце произошло смертельное ДТП с участием такси и Jaguar

Москва11 июл Вести.В Подмосковье на Московском малом кольце произошла авария со смертельным исходом, сообщает "Российская газета".

По предварительным данным, в Пушкинском городском округе на 67-м километре трассы А-107 водитель такси по неустановленным причинам выехал на встречную полосу, где столкнулся с иномаркой Jaguar.

В результате сильнейшего удара водитель такси получил травмы, несовместимые с жизнью, и скончался на месте до прибытия медиков сказано в публикации

Состояние водителя Jaguar уточняется. Информация о ДТП пока официально не подтверждена.

В настоящее время на месте трагедии работают экстренные службы и сотрудники ГАИ.