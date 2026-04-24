ГАИ устанавливает обстоятельства ДТП в Москве, в котором погиб водитель

Один человек погиб, один получил ранения в ДТП на юге Москвы ГАИ устанавливает обстоятельства ДТП в Москве, в котором погиб водитель

Москва24 апр Вести.Сотрудники Госавтоинспекции столицы устанавливают обстоятельства ДТП на юге Москвы, в котором погиб один человек, второй госпитализирован с травмами, сообщается в MAX-канале ГАИ города.

Предварительно установлено, что в районе дома №3 строение 1 на Бесединском шоссе водитель ВАЗ столкнулся двумя автомобилями.

В результате аварии водитель ВАЗ скончался, пассажир госпитализирован с травмами различной степени тяжести отмечается в сообщении

На месте аварии работают сотрудники ГАИ и следователи.