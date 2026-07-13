На Калужском шоссе в ТиНАО произошло ДТП с одним погибшим

В Новой Москве столкнулись три автомобиля, один человек погиб На Калужском шоссе в ТиНАО произошло ДТП с одним погибшим

Москва13 июл Вести.В Новой Москве произошло дорожно-транспортное происшествие с участием трех автомобилей, в котором погиб один человек. Об этом сообщает столичная Госавтоинспекция.

Согласно предварительным данным пресс-службы ГАИ Москвы, ДТП случилось на 23-м километре Калужского шоссе.

Произошло столкновение трех транспортных средств. В результате ДТП один человек погиб и один пострадал написано в канале ведомства в MAX

В настоящее время на месте аварии работают сотрудники ГАИ и следственно-оперативной группы. Обстоятельства ДТП устанавливаются.