Москва13 июлВести.В Новой Москве произошло дорожно-транспортное происшествие с участием трех автомобилей, в котором погиб один человек. Об этом сообщает столичная Госавтоинспекция.
Согласно предварительным данным пресс-службы ГАИ Москвы, ДТП случилось на 23-м километре Калужского шоссе.
Произошло столкновение трех транспортных средств. В результате ДТП один человек погиб и один пострадалнаписано в канале ведомства в MAX
В настоящее время на месте аварии работают сотрудники ГАИ и следственно-оперативной группы. Обстоятельства ДТП устанавливаются.