В аварии на 85 километре МКАД один человек погиб, еще один ранен

На 85 километре МКАД в ДТП с "Газелью" погиб человек, еще один пострадал В аварии на 85 километре МКАД один человек погиб, еще один ранен

Москва22 июн Вести.На 85 километре внутренней стороны МКАД в дорожно-транспортном происшествии один человек погиб, еще один пострадал. Об этом сообщила Госавтоинспекция Москвы на платформе MAX.

По предварительным данным, водитель "Газели" наехал на автомобили, остановившиеся после мелкого ДТП.

На внутренней стороне 85 км МКАД водитель "Газели" совершил наезд на стоящие после мелкого ДТП транспортные средства. В результате дорожной аварии 1 человек скончался и 1 человек пострадал говорится в публикации

В настоящее время на месте работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа. Устанавливаются все обстоятельства случившегося.