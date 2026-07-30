Пострадавшую в массовом ДТП на МКАД доставили в больницу санавиацией

Женщину, пострадавшую в ДТП на МКАД, доставили в больницу санавиацией Пострадавшую в массовом ДТП на МКАД доставили в больницу санавиацией

Москва30 июл Вести.Пожилую женщину, которая пострадала в результате столкновения пяти автомобилей на юге Москвы, доставили в больницу санавиацией. Об этом сообщили в столичном департаменте по делам ГО и ЧС.

Авария произошла днем 30 июля на внутренней стороне 30-м километра МКАД. От полученных травм один человек скончался на месте, еще трое пострадали.

Одного из пострадавших – пожилую женщину – вертолетом эвакуировали в специализированное лечебное учреждение города Москвы. На борту воздушного судна пациентку сопровождали врачи территориального центра медицины катастроф города Москвы говорится в сообщении

Обстоятельства смертельной аварии сейчас устанавливаются.