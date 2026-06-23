В ДТП на МКАД погиб человек, вышедший из сломавшейся машины

Hyundai протаранил сломавшийся на МКАД Mercedes, есть погибший В ДТП на МКАД погиб человек, вышедший из сломавшейся машины

Москва23 июн Вести.Смертельное дорожно-транспортное происшествие случилось на Московской кольцевой автомобильной дороге, сообщили в пресс-службе столичной Госавтоинспекция.

Инцидент произошел на 39 километре внешней стороны магистрали.

Водитель Hyundai совершил наезд на стоящий Mercedes из-за технической неисправности и пешехода, который вышел из транспортного средства говорится в публикации ведомства, размещенной в мессенджере MAX

В результате ДТП человек, вышедший из неисправного транспортного средства, скончался от полученных травм. В настоящее время на месте происшествия работают полицейские.

В Дептрансе Москвы предупредили водителей, что движение в районе аварии затруднено и попросили выбирать пути объезда проблемного участка.