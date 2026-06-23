Москва23 июнВести.Смертельное дорожно-транспортное происшествие случилось на Московской кольцевой автомобильной дороге, сообщили в пресс-службе столичной Госавтоинспекция.
Инцидент произошел на 39 километре внешней стороны магистрали.
Водитель Hyundai совершил наезд на стоящий Mercedes из-за технической неисправности и пешехода, который вышел из транспортного средстваговорится в публикации ведомства, размещенной в мессенджере MAX
В результате ДТП человек, вышедший из неисправного транспортного средства, скончался от полученных травм. В настоящее время на месте происшествия работают полицейские.
В Дептрансе Москвы предупредили водителей, что движение в районе аварии затруднено и попросили выбирать пути объезда проблемного участка.