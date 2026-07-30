В массовом ДТП на МКАД на юге Москвы пострадали три человека

В массовом ДТП на МКАД пострадали три человека В массовом ДТП на МКАД на юге Москвы пострадали три человека

Москва30 июл Вести.Три человека пострадали в результате ДТП с участием пяти автомобилей на юге Москвы, сообщили в столичной Госавтоинспекции.

По данным ведомства, еще один человек погиб.

В результате ДТП ранения различной степени тяжести получили три человека, которые были госпитализированы сказано в сообщении

Авария произошла днем 30 июля на внутренней стороне 30-го километра МКАД на юге столицы. По предварительной информации, здесь столкнулись пять автомобилей. Движение в районе происшествия затруднено.