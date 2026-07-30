Москва30 июлВести.Три человека пострадали в результате ДТП с участием пяти автомобилей на юге Москвы, сообщили в столичной Госавтоинспекции.
По данным ведомства, еще один человек погиб.
В результате ДТП ранения различной степени тяжести получили три человека, которые были госпитализированысказано в сообщении
Авария произошла днем 30 июля на внутренней стороне 30-го километра МКАД на юге столицы. По предварительной информации, здесь столкнулись пять автомобилей. Движение в районе происшествия затруднено.