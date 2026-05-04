Москва4 маяВести.Сотрудники столичной Госавтоинспекции разбираются в обстоятельствах аварии на МКАД.
Как сообщает в MAX пресс-служба Управления Госавтоинспекции ГУ МВД России по Москве, по предварительным данным, водитель "Камаза" наехал на стоящие транспортные средства на внутренней стороне 41 км МКАД.
В результате дорожной аварии пострадали 2 несовершеннолетних и 1 взрослыйговорится в сообщении
14 транспортных средств получили механические повреждения. Сотрудники Госавтоинспекции работают на месте ДТП.