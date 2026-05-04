Москва4 маяВести.В результате аварии в районе Теплого Стана на 42 км внутренней стороны МКАД пострадали 7 человек. Об этом сообщает канал столичного Депздрава в MAX.
Четыре человека госпитализированы в больницы, их состояние не тяжелое. Двое детей находятся в ММКЦ "Коммунарка", взрослые - в ГКБ №1 им. Пирогова и ГКБ №31.
В больницах им оказывают медицинскую помощь в полном объемеговорится в сообщении
Еще троим пострадавшим помощь была оказана на месте, госпитализация не потребовалась.
По данным ГИБДД, водитель "Камаза" наехал на стоящие транспортные средства.