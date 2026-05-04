В ДТП на МКАД пострадали 7 человек, 4 госпитализированы

В аварии на МКАД 7 человек пострадали, 4 госпитализированы В ДТП на МКАД пострадали 7 человек, 4 госпитализированы

Москва4 мая Вести.В результате аварии в районе Теплого Стана на 42 км внутренней стороны МКАД пострадали 7 человек. Об этом сообщает канал столичного Депздрава в MAX.

Четыре человека госпитализированы в больницы, их состояние не тяжелое. Двое детей находятся в ММКЦ "Коммунарка", взрослые - в ГКБ №1 им. Пирогова и ГКБ №31.

В больницах им оказывают медицинскую помощь в полном объеме говорится в сообщении

Еще троим пострадавшим помощь была оказана на месте, госпитализация не потребовалась.

По данным ГИБДД, водитель "Камаза" наехал на стоящие транспортные средства.