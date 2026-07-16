Возбуждено уголовное дело по факту ДТП под Можайском

В больнице скончался еще один участник ДТП под Можайском – заведено дело Возбуждено уголовное дело по факту ДТП под Можайском

Москва16 июл Вести.В Можайском городском округе утром, 16 июля, произошло ДТП, в котором погибли два человека, одного госпитализировали. Позже стало известно, что он скончался в больнице. По факту аварии возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает прокуратура Московской области.

Следственным органом возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц) говорится в сообщении

39-летнему подозреваемому скоро предъявят обвинение и решат, какую меру пресечения применить.

За ходом расследования следит Можайская городская прокуратура: она контролирует, чтобы все обстоятельства аварии были установлены.

Ранее сообщалось, что в ДТП погибли водитель и один из пассажиров.