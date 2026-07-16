Москва16 июлВести.В Можайском городском округе утром, 16 июля, произошло ДТП, в котором погибли два человека, одного госпитализировали. Позже стало известно, что он скончался в больнице. По факту аварии возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает прокуратура Московской области.
Следственным органом возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц)говорится в сообщении
39-летнему подозреваемому скоро предъявят обвинение и решат, какую меру пресечения применить.
За ходом расследования следит Можайская городская прокуратура: она контролирует, чтобы все обстоятельства аварии были установлены.
Ранее сообщалось, что в ДТП погибли водитель и один из пассажиров.