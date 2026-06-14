Уголовное дело заведено после ДТП в Одинцове, в котором погибли 3 человека После смертельного ДТП в подмосковном Одинцове возбуждено уголовное дело

Москва14 июн Вести.По факту ДТП в Одинцовском городском округе, в котором погибли три человека и одна женщина госпитализирована, возбуждено уголовное дело, сообщает подмосковный главк МВД.

Возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 264 УК РФ "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц" говорится в публикации ведомства в MAX

Авария произошла вечером 13 июня на третьем километре автодороги Кубинка – Наро-Фоминск.

По предварительной информации, произошло столкновение автомобилей Renault и BMW, который после удара загорелся. Сначала сообщалось о двух погибших, затем стало известно, что один из пострадавших скончался в машине скорой помощи.