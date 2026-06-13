Количество жертв ДТП с пожаром в Подмосковье увеличилось до трех

Трое погибших: пострадавший в ДТП в Подмосковье умер в машине скорой Количество жертв ДТП с пожаром в Подмосковье увеличилось до трех

Москва13 июн Вести.Количество жертв дорожно-транспортного происшествия в подмосковном городском округе Одинцово увеличилось до трех человек, сообщили в прокуратуре Московской области.

Как сообщалось ранее, два человека погибли на месте, еще два участника ДТП пострадали.

Сейчас стало известно, что один из пострадавших скончался в машине скорой медицинской помощи.

Установление обстоятельств ДТП, а также принятие законного и обоснованного процессуального решения по данному факту поставлены Одинцовской городской прокуратурой на контроль говорится в заявлении ведомства, опубликованном в мессенджере MAX

Авария произошла на 3 километре автомобильной дороги Кубинка - Наро-Фоминск около 19 часов в субботу, 13 июня. Столкнулись BMW и Renault, после удара автомобиль BMW загорелся.