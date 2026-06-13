Москва13 июнВести.Количество жертв дорожно-транспортного происшествия в подмосковном городском округе Одинцово увеличилось до трех человек, сообщили в прокуратуре Московской области.
Как сообщалось ранее, два человека погибли на месте, еще два участника ДТП пострадали.
Сейчас стало известно, что один из пострадавших скончался в машине скорой медицинской помощи.
Установление обстоятельств ДТП, а также принятие законного и обоснованного процессуального решения по данному факту поставлены Одинцовской городской прокуратурой на контрольговорится в заявлении ведомства, опубликованном в мессенджере MAX
Авария произошла на 3 километре автомобильной дороги Кубинка - Наро-Фоминск около 19 часов в субботу, 13 июня. Столкнулись BMW и Renault, после удара автомобиль BMW загорелся.