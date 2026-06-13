В ДТП с маршруткой в Подмосковье пострадали 19 человек, состояние 6 тяжелое

После ДТП в Подмосковье 19 человек госпитализированы, 6 в тяжелом состоянии В ДТП с маршруткой в Подмосковье пострадали 19 человек, состояние 6 тяжелое

Москва13 июн Вести.В результате столкновения грузовика с маршруткой в городском округе Одинцово Московской области госпитализированы 19 человек, состояние 6 из них оценивается как тяжелое, сообщил помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов, передает ТАСС.

Он заверил, что все пострадавшие получают необходимую помощь. Проводятся телемедицинские консультации со специалистами федеральных медицинских центров.

ДТП с участием грузовика Shacman и рейсового микроавтобуса произошла днем 13 июня на втором километре Луцинского шоссе. После столкновения автобус опрокинулся. По последним данным, двое пассажиров маршрутки погибли, еще 21 получил различные травмы.

Возбуждено уголовное дело о нарушении ПДД и эксплуатации транспортных средств, повлекшем по неосторожности смерть двух или более лиц. По предварительным данным, виновником является водитель грузовика.