Москва13 июнВести.В результате столкновения грузовика с маршруткой в городском округе Одинцово Московской области госпитализированы 19 человек, состояние 6 из них оценивается как тяжелое, сообщил помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов, передает ТАСС.
Он заверил, что все пострадавшие получают необходимую помощь. Проводятся телемедицинские консультации со специалистами федеральных медицинских центров.
ДТП с участием грузовика Shacman и рейсового микроавтобуса произошла днем 13 июня на втором километре Луцинского шоссе. После столкновения автобус опрокинулся. По последним данным, двое пассажиров маршрутки погибли, еще 21 получил различные травмы.
Возбуждено уголовное дело о нарушении ПДД и эксплуатации транспортных средств, повлекшем по неосторожности смерть двух или более лиц. По предварительным данным, виновником является водитель грузовика.