Попавшая в ДТП в Подмосковье маршрутка выехала на встречку и врезалась в столб

Появились подробности ДТП с маршруткой в Подмосковье, где пострадали 2 человека Попавшая в ДТП в Подмосковье маршрутка выехала на встречку и врезалась в столб

Москва28 июл Вести.Водитель пассажирской маршрутки, попавшей в ДТП в Видном, выехал на встречную полосу и врезался в столб. Об этом рассказали в прокуратуре Московской области.

Авария произошла поздно вечером 27 июля, в понедельник, на проспекте Ленинского Комсомола.

Водитель автобуса Mercedes Sprinter, следовавший по маршруту "Москва, метро Анино – Видное, мкр. Купелинка", совершил выезд на полосу встречного движения, после чего допустил наезд на бордюрный камень и опору уличного освещения говорится в сообщении ведомства в мессенджере MAX

Травмы получили мужчина за рулем и один из пассажиров, оба госпитализированы. Всего в салоне находились 18 человек.