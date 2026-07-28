Москва28 июлВести.Водитель пассажирской маршрутки, попавшей в ДТП в Видном, выехал на встречную полосу и врезался в столб. Об этом рассказали в прокуратуре Московской области.
Авария произошла поздно вечером 27 июля, в понедельник, на проспекте Ленинского Комсомола.
Водитель автобуса Mercedes Sprinter, следовавший по маршруту "Москва, метро Анино – Видное, мкр. Купелинка", совершил выезд на полосу встречного движения, после чего допустил наезд на бордюрный камень и опору уличного освещенияговорится в сообщении ведомства в мессенджере MAX
Травмы получили мужчина за рулем и один из пассажиров, оба госпитализированы. Всего в салоне находились 18 человек.