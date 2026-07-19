Два жителя Мурманской области пострадали в ДТП с участием маршрутки

В Мурманской области маршрутка вылетела в кювет, два человека пострадали Два жителя Мурманской области пострадали в ДТП с участием маршрутки

Москва19 июл Вести.В городе Кировске Мурманской области произошло дорожно-транспортное происшествие с участием маршрутного микроавтобуса. Пострадали двое, сообщает региональное Управление по ГОЧС и ПБ.

Инцидент произошел в воскресенье, 19 июля, на улице Солнечная.

В результате ДТП два человека пострадали и были госпитализированы написано в публикации ведомства во "ВКонтакте"

В настоящее время сотрудниками Госавтоинспекции ведется установление всех обстоятельств случившегося. Последствия аварии ликвидированы.