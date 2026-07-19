Москва19 июлВести.В городе Кировске Мурманской области произошло дорожно-транспортное происшествие с участием маршрутного микроавтобуса. Пострадали двое, сообщает региональное Управление по ГОЧС и ПБ.
Инцидент произошел в воскресенье, 19 июля, на улице Солнечная.
В результате ДТП два человека пострадали и были госпитализированынаписано в публикации ведомства во "ВКонтакте"
В настоящее время сотрудниками Госавтоинспекции ведется установление всех обстоятельств случившегося. Последствия аварии ликвидированы.