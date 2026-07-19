Москва19 июлВести.В Мурманской области увеличилось количество госпитализированных в результате ДТП с участием вылетевшей в кювет маршрутки. По уточненным данным, в медицинские учреждения отправлены 14 человек, сообщает прокуратура региона.
Дорожно-транспортное происшествие случилось днем воскресенья на дороге Апатиты – Кировск. Изначально за помощью обращались двое.
В результате ДТП водитель и 13 пассажиров маршрутного автобуса, в том числе ребенок, госпитализированы с различными травмаминаписано в канале ведомства
Кроме того, названа причина ДТП. Согласно предварительной информации, маршрутка съехала в кювет после резкого ухудшения самочувствия водителя.
Организована проверка.