В Мурманской области госпитализировано 14 человек после ДТП с маршруткой

Число госпитализированных после ДТП в Мурманской области возросло до 14 человек В Мурманской области госпитализировано 14 человек после ДТП с маршруткой

Москва19 июл Вести.В Мурманской области увеличилось количество госпитализированных в результате ДТП с участием вылетевшей в кювет маршрутки. По уточненным данным, в медицинские учреждения отправлены 14 человек, сообщает прокуратура региона.

Дорожно-транспортное происшествие случилось днем воскресенья на дороге Апатиты – Кировск. Изначально за помощью обращались двое.

В результате ДТП водитель и 13 пассажиров маршрутного автобуса, в том числе ребенок, госпитализированы с различными травмами написано в канале ведомства

Кроме того, названа причина ДТП. Согласно предварительной информации, маршрутка съехала в кювет после резкого ухудшения самочувствия водителя.

Организована проверка.