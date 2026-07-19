Два человека остались в больнице после аварии маршрутки в Мурманской области

В больнице в Мурманской области остаются двое пострадавших в ДТП с маршруткой Два человека остались в больнице после аварии маршрутки в Мурманской области

Москва19 июл Вести.В Апатитско-Кировской ЦРБ Мурманской области на лечении оставлены два человека, пострадавших в ДТП с участием маршрутного микроавтобуса. Об этом сообщает прокуратура региона.

Уточняется, что остальные после оказания медицинской помощи были отпущены на амбулаторное лечение.

В настоящее время двое пострадавших оставлены на лечение в травматологическом отделении написано в публикации ведомства

Среди них – один ребенок, уточняет пресс-служба прокуратуры.

Оказание помощи травмированным, как и установление всех обстоятельств ДТП, находится на контроле прокуратуры.

Ранее предварительной причиной съезда микроавтобуса в кювет с дальнейшим заваливанием набок называлось внезапное ухудшение самочувствия водителя маршрутки.