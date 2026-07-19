Москва19 июлВести.В Апатитско-Кировской ЦРБ Мурманской области на лечении оставлены два человека, пострадавших в ДТП с участием маршрутного микроавтобуса. Об этом сообщает прокуратура региона.
Уточняется, что остальные после оказания медицинской помощи были отпущены на амбулаторное лечение.
В настоящее время двое пострадавших оставлены на лечение в травматологическом отделениинаписано в публикации ведомства
Среди них – один ребенок, уточняет пресс-служба прокуратуры.
Оказание помощи травмированным, как и установление всех обстоятельств ДТП, находится на контроле прокуратуры.
Ранее предварительной причиной съезда микроавтобуса в кювет с дальнейшим заваливанием набок называлось внезапное ухудшение самочувствия водителя маршрутки.