Пассажирский микроавтобус в Приморье вылетел в кювет, двое человек пострадали

Двое человек пострадали в Приморье в ДТП с пассажирским микроавтобусом Пассажирский микроавтобус в Приморье вылетел в кювет, двое человек пострадали

Москва6 июн Вести.В Приморском крае в результате дорожно-транспортного происшествия с участием пассажирского микроавтобуса пострадали двое человек, в том числе несовершеннолетний. Об этом сообщает прокуратура региона.

ДТП произошло вечером 5 июня. Предварительно установлено, что водитель Gazelle NEXT, двигавшийся по маршруту №514 (Камень‑Рыболов — Владивосток) со стороны Хабаровска в направлении Уссурийска, не обеспечивал постоянного контроля за движением и своевременно не принял мер к снижению скорости, в результате чего микроавтобус вылетел проезжей части в кювет.

В результате дорожно-транспортного происшествия пострадали 2 пассажира, один из которых — несовершеннолетняя (17 лет). Сотрудниками скорой медицинской помощи пассажирам поставлены диагнозы в виде ушибов, назначено амбулаторное лечение говорится в канале надзорного ведомства в мессенджере MAX

При проверке выяснилось, что ранее водитель микроавтобуса привлекался к административной ответственности, состояние опьянения у него не установлено. Прокуратура взяла под контроль расследование обстоятельств ДТП.