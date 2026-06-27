Несовершеннолетнему водителю из Приморья грозит за ДТП до 5 лет лишения свободы В Приморье перед судом предстанет виновный в травмировании пассажира водитель

Москва27 июн Вести.В Приморье завершено расследование уголовного дела в отношении несовершеннолетнего водителя, он обвиняется в нарушении ПДД из-за которого пострадал пассажир, сообщается в MAX-канале МВД региона.

По версии следствия, инцидент произошел ночью 28 сентября 2025 года. Обвиняемый ехал за рулем иномарки в направлении Владивостока. Превысив безопасную скорость, при повороте направо не справился с управлением и выехал на встречную полосу, затем съехал на обочину и столкнулся с полуприцепом. Несовершеннолетний не имел водительского удостоверения. В момент ДТП в его автомобиле находились трое подростков, пассажиры не были пристегнуты ремнями безопасности. Один из них получил тяжелые травмы, а водитель скрылся с места происшествия.

Уголовное дело направлено в суд отмечается в сообщении

Подсудимому грозит наказание от принудительных работ на срок до пяти лет до лишения свободы на срок до семи лет.