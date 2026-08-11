В Приморье водитель врезался в ограждение, за его жизнь борются врачи

Водитель внедорожника в Приморье получил травмы после наезда на ограждение В Приморье водитель врезался в ограждение, за его жизнь борются врачи

Москва11 авг Вести.Водитель внедорожника в Приморском крае получил серьезные травмы после наезда на ограждение, в настоящее время за его жизнь борются врачи, сообщается в MAX-канале Госавтоинспекции региона.

Установлено, что на 12 км трассы Раздольное-Хасан Надеждинского района 48-летний водитель внедорожника потерял управление. Автомобиль на скорости врезался в металлическое ограждение и перевернулся.

В результате сильнейшего удара водитель остался жив, но получил множественные переломы ребер, травму головы, повреждения внутренних органов и травматический шок. Сейчас за его жизнь борются врачи отмечается в сообщении

По данным ведомства, в отношении водителя составлены административные протоколы, в том числе за отсутствие полиса ОСАГО. Ему предстоит не только долгое лечение, но и возмещение ущерба за разрушенную дорожную инфраструктуру.