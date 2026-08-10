Водитель в Приморье без прав врезался в дерево и погиб, пострадали пассажиры

Один человек погиб, трое пострадали в ДТП в Приморском крае Водитель в Приморье без прав врезался в дерево и погиб, пострадали пассажиры

Москва10 авг Вести.В Лесозаводском районе Приморского края произошло дорожно-транспортное происшествие, в нем погиб водитель иномарки, трое пассажиров госпитализированы, сообщается в MAX-канале Госавтоинспекции региона.

Предварительно установлено, что на 17 км + 100 м трассы Лесное – Лесозаводск – Тихменево водитель легкового автомобиля без прав не справился с управлением, съехал в левый кювет и врезался в дерево.

В результате ДТП водитель, мужчина 1999 года рождения, скончался на месте до прибытия скорой медпомощи. Три пассажира 2001, 2005 и 2008 годов рождения с тяжелыми травмами госпитализированы отмечается в сообщении

Проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.