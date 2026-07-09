В Приморье пьяный водитель "Урала" опрокинул машину в кювет, погиб пассажир

Пассажир "Урала", управляемого пьяным водителем, погиб в ДТП в Приморье В Приморье пьяный водитель "Урала" опрокинул машину в кювет, погиб пассажир

Москва9 июл Вести.Пассажир автомобиля "Урал" погиб в результате ДТП в Красноармейском муниципальном округе, сообщила пресс-служба УМВД России по Приморскому краю в мессенджере МАХ.

Инцидент произошел на 38 км дороги местного значения Рощино – Мельничное. Автомобиль под управлением 42-летнего нетрезвого мужчины съехал в кювет и опрокинулся.

В результате опрокидывания транспортного средства погиб пассажир. 34-летний мужчина скончался на месте происшествия до приезда сотрудников скорой медицинской помощи отметили в пресс-службе

Там уточнили, что водителя "Урала" в 2015 и 2020 годах лишали права управления транспортным средством за нетрезвое вождение. По факту ДТП с летальным исходом в его отношении возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит лишение свободы на срок от 5 до 12 лет.