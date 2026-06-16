Водитель фуры погиб после опрокидывания машины в кювет в Приморье

Водитель фуры погиб в результате ДТП в Приморском крае Водитель фуры погиб после опрокидывания машины в кювет в Приморье

Москва16 июн Вести.Водитель тягача Jiancheng погиб в результате опрокидывания фуры в кювет, сообщила пресс-служба УМВД России по Приморскому краю в мессенджере МАХ.

Инцидент произошел 15 июня на 4 км 380 м трассы Поселок Раздольное – Хасан.

… 53-летний водитель, управляя тягачом марки Jiancheng, не справился с управлением на повороте, в результате чего автомобиль съехал с проезжей части в кювет и опрокинулся. Водитель большегруза погиб на месте автоаварии отметили в пресс-службе

При осмотре места ДТП утечки топлива из цистерны не обнаружено.

На участке, где произошла авария, введено реверсивное движение. Инспекторы ДПС, находящиеся на месте, ориентированы на оказание помощи участникам дорожного движения и координацию транспортных потоков в районе происшествия.