Москва16 июнВести.Водитель тягача Jiancheng погиб в результате опрокидывания фуры в кювет, сообщила пресс-служба УМВД России по Приморскому краю в мессенджере МАХ.
Инцидент произошел 15 июня на 4 км 380 м трассы Поселок Раздольное – Хасан.
… 53-летний водитель, управляя тягачом марки Jiancheng, не справился с управлением на повороте, в результате чего автомобиль съехал с проезжей части в кювет и опрокинулся. Водитель большегруза погиб на месте автоаварииотметили в пресс-службе
При осмотре места ДТП утечки топлива из цистерны не обнаружено.
На участке, где произошла авария, введено реверсивное движение. Инспекторы ДПС, находящиеся на месте, ориентированы на оказание помощи участникам дорожного движения и координацию транспортных потоков в районе происшествия.