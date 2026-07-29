Москва29 июлВести.В Приморье Госавтоинспекция проводит проверку по факту ДТП со смертельным исходом на 481 км трассы А-370 "Уссури" Хабаровск — Владивосток, сообщается в MAX-канале МВД региона.
По предварительным данным, столкнулись два большегруза. После удара одна фура опрокинулась.
В результате ДТП 48‑летний водитель одного грузовика от полученных травм скончался на месте происшествия. 60‑летний водитель и 45‑летний пассажир второго госпитализированыотмечается в сообщении
По факту ДТП проводится проверка.