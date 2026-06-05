Москва5 июнВести.В Приморском крае в результате дорожно-транспортного происшествия с участием трех грузовых автомобилей закрыта трасса А-370 "Уссури" Хабаровск — Владивосток. Об этом сообщает региональный главк МВД России.
Авария произошла 5 июня на 600-м км автодороги. Предварительно установлено, что водитель грузовика Foton Auman не выдержал безопасную дистанцию до впереди идущего Foton Auman и совершил с ним столкновение. В результате удара первый автомобиль выехал на встречную полосу, где врезался в стоящий грузовой тягач Volvo FH.
В связи с серьезными повреждениями транспортных средств и блокировкой проезжей части движение на данном участке трассы А-370 "Уссури" временно приостановлено. Для минимизации заторов и обеспечения проезда транспорта организован объездуточняется в канале ведомства в мессенджере MAX
На месте аварии работают сотрудники ГАИ и экстренные службы. Выясняются причины и обстоятельства ДТП. О восстановлении движения будет сообщено дополнительно.