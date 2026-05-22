Госавтоинспекция проводит проверку по факту ДТП в Пограничном округе Приморья

В Приморье столкнулись две фуры

Москва22 мая Вести.Во время дорожно-транспортного происшествия в районе 104 км трассы Уссурийск-Пограничный-Госграница столкнулись два грузовика, никто не пострадал, сообщается в MAX-канале МВД Приморского края.

Предварительно установлено, что водитель фуры FAW Jiefang врезался в стоящий с нарушениями ПДД грузовик Freightliner.

В результате автоаварии никто не пострадал. Транспортные средства получили механические повреждения отмечается в сообщении

В отношении водителей составлены административные протоколы.