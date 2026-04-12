Москва12 апрВести.Следственные органы начали проверку по факту ДТП с участием автобуса и грузовика FAW на Сахалине. Об этом сообщает СУ СК России по региону.
Авария произошла ночью 12 апреля, в воскресенье, в Углегорском районе, транспорт вез рабочих угольного разреза. В результате 4 человека были госпитализированы, еще 12 получили помощь медиков на месте.
Проводится процессуальная проверка по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств)говорится в сообщении ведомства в мессенджере MAX
Предварительно, виновником стал водитель фуры, он не справился с управлением и выехал на встречную полосу.