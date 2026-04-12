СК начал проверку после ДТП с автобусом и грузовиком на Сахалине

Москва12 апр Вести.Следственные органы начали проверку по факту ДТП с участием автобуса и грузовика FAW на Сахалине. Об этом сообщает СУ СК России по региону.

Авария произошла ночью 12 апреля, в воскресенье, в Углегорском районе, транспорт вез рабочих угольного разреза. В результате 4 человека были госпитализированы, еще 12 получили помощь медиков на месте.

Проводится процессуальная проверка по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств) говорится в сообщении ведомства в мессенджере MAX

Предварительно, виновником стал водитель фуры, он не справился с управлением и выехал на встречную полосу.