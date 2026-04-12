Четыре человека госпитализированы, 12 пострадали в ДТП с автобусом на Сахалине

Москва12 апр Вести.Шестнадцать человек пострадали, из них четверо госпитализированы в результате ДТП с пассажирским автобусом, сообщила пресс-служба Госавтоинспекции Сахалинской области в Telegram-канале.

Инцидент произошел в 08.10 по местному времени (00.10 мск) в районе 307 км трассы Невельск – Томари – аэропорт Шахтерск. Двадцатидвухлетний водитель грузовика FAW не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с автобусом ПАЗ.

В результате ДТП 12 пассажирам автобуса оказана разовая медицинская помощь, 4 пассажира с травмами различной степени тяжести госпитализированы в медицинские учреждения написали в пресс-службе

Сотрудники Госавтоинспекции ОМВД России "Углегорский" устанавливают обстоятельства произошедшего.