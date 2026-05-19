До четырех увеличилось число пострадавших в тройном ДТП под Хабаровском

Москва19 мая Вести.Количество пострадавших в результате ДТП с участием рейсового автобуса и двух автомобилей в Хабаровском крае увеличилось до четырех, сообщили в региональной Госавтоинспекции.

ДТП произошло утром 19 мая на 1-м километре автодороги Подъезд к селу Некрасовка в Хабаровском районе. Предварительно установлено, что водитель Toyota Fielder при развороте не предоставил преимущество и столкнулся со встречным грузовиком Toyota ToyoAce, после чего столкнулся с встречным рейсовым автобусом "Волгобас" 102-го маршрута.

В результате ДТП пострадали два пассажира грузовика, а также водитель и пассажир Toyota Fielder. С травмами различной степени тяжести доставлены в медицинское учреждение сказано в сообщении

В момент аварии в автобусе находились 10 человек, они не пострадали.

Ранее в ГАИ сообщали, что в ДТП пострадали три человека, два из которых госпитализированы с тяжелыми травмами.