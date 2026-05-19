После ДТП автобуса и легковушек в Хабаровском крае госпитализированы 3 водителя

Москва19 мая Вести.Устанавливаются обстоятельства столкновения в Хабаровском районе двух автомобилей и пассажирского автобуса, в результате аварии пострадали три человека, сообщается в Telegram-канале Госавтоинспекции региона.

Предварительно, в результате столкновения двух автомобилей и пассажирского автобуса пострадали три водителя, два из них с тяжелыми травмами госпитализированы.

На месте работают экипажи отдельной специализированной роты ДПС ГАИ Хабаровского края и ГАИ Хабаровского района отмечается в сообщении

Информация дополняется.