Москва19 маяВести.Устанавливаются обстоятельства столкновения в Хабаровском районе двух автомобилей и пассажирского автобуса, в результате аварии пострадали три человека, сообщается в Telegram-канале Госавтоинспекции региона.
Предварительно, в результате столкновения двух автомобилей и пассажирского автобуса пострадали три водителя, два из них с тяжелыми травмами госпитализированы.
На месте работают экипажи отдельной специализированной роты ДПС ГАИ Хабаровского края и ГАИ Хабаровского районаотмечается в сообщении
Информация дополняется.